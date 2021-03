Două tinere din Spania au umilit o femeie crezând că e din România. „E româncă, ele sunt cele mai proaste.” Doua tinere din Spania au umilit o femeie in metrou doar fiindca au crezut ca e romanca. In realitate, femeia avea nationalitate venezueleana. Cazul a ajuns la o instanta din Madrid. Doua spaniole sunt acuzate ca au umilit si au lovit o femeie, iar acum sunt judecate. Cele doua sunt acuzate de xenofobie, discriminare si vatamare si risca acum sa fie condamnate la inchisoare. Que es noteaza ca tinerele risca acum sa-si petreaca urmatoarele 17 luni in spatele gratiilor si sa fie obligate sa plateasca o amenda usturatoare. Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc acum trei ani, pe 17 aprilie… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Stiri pe aceeasi tema

