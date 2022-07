Stiri pe aceeasi tema

- Doua tinere au fost rapite seara trecuta de pe o strada din Galați. In acest moment sunt cautate de poliție. Update 12:10 Tinerele au fost gasite in urma cu scurta vreme, in Capitala. In acest moment, fetele se afla in custodia autoritaților care incearca sa afle exact ce s-a intamplat. Totul s-a intamplat…

- Autoritațile din Ialomița se contrazic atunci cand vine vorba despre problema consumului de droguri la nivelul județului. In timp ce raportul oficial al Agenției Naționale Antidrog plaseaza județul nostru pe harta zonelor cu «risc scazut» in ceea ce privește consumul stupefiantelor, procurorii din cadrul…

- Alerta cu bomba șa un mall din București in cursul zilei de sambata, 4 iunie 2022. Autoritațile s-au deplasat imediat la fața locului și persoanele aflate in centrul comercial au fost evacuate.

- Oligarhul rus Alexander Subbotin, fostul director al companiei ruse de energie Lukoil, a murit in imprejurari misterioase in casa unui saman din orasul Mitisci, in weekend. Cadavrul sau a fost descoperit intr-o camera din pivnita folosita pentru "ritualurile voodoo jamaicane", potrivit presei ruse,…

- Un barbat in varsta de 61 de ani si sotia, in varsta de 58 de ani, au fost gasiti morti, in propria locuinta, iar anchetatorii fac cercetari pentru a afla cum au murit cei doi. De asemenea, politistii si procurorii au gasit si un pistol langa una dintre victime. Fii la curent cu cele mai noi…

- In data de 26 aprilie 1986 s-a produs explozia reactorului 4 de la Centrala Atomoelectrica Cernobil. Autoritațile comuniste de la București au aflat cu intarziere despre ce s-a intamplat. Abia la cinci zile de la incident, oficialitațile s-au intrunit și au decis primele masuri, arata o serie de documente…