- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale o cauta pe Petronela Oancea, in varsta de 13 ani. Eleva nu a mai revenit ieri acasa dupa ce a incheiat cursurile la scoala. „In data de 18 septembrie a.c., in jurul orei 07:00, OANCEA PETRONELA-ANDREEA a plecat la școala, pe strada Școlii, din municipiul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 13 ani, disparuta din Timișoara. In data de 18 septembrie,... The post Minora din Timișoara, data disparuta. Nu s-a mai intors acasa de la școala appeared first on Special Arad · ultimele…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 69 ani, disparut din Timișoara. „In data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 10:00, Talasman Ion ar fi plecat voluntar de la domiciliu, strada Adam Mickiewicz din Timisoara, intr-o direcție…

- Doua tinere, ambele in varsta de 18 ani, au fost grav ranite, in urma unui accident produs la Sarata-Monteoru. Mașina in care se aflau a fost scapata de sub control și s-a izbit puternic de zidul unei locuințe. ,,In urma accidentului rutier produs la Sarata Monteoru, la U.P.U.-SMURD au fost transportate…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza o ancheta complexa in orasul Somcuta Mare dupa furtul unei sume considerabile de bani dintr-o locuinta, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. „La data de 23 august a.c., politistii din Somcuta Mare au fost…

- UPDATE 00:20 IPJ anunța ca minora a fost gasita. La acest moment este la sediul poliției pentru clarificarea imprejurarilor plecarii sale de la domiciliu. La o prima evaluare nu sunt indicii sa fi fost victima vreunei infracțiuni. UPDATE 20:35 IPJ anunța ca minorul a fost gasit. Din primele discuții…

- Vineri, 14 iulie, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie din Baia Mare, cu privire la faptul ca la data de 10 iulie a.c., fiica sa minora GONDOȘ IOANA ELENA de 16 ani, a plecat voluntar de la locuința surorii sale din municipiu și pana in prezent nu s-a mai…