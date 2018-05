Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru tineri implicati in accidentul de la Ghioroc sunt din Timisoara si s-au aflat intr-un BMW. Se pare ca au „zburat” cu masina de pe sosea, direct in lacul Ghioroc. Fetele, in varsta de 26 si 24 de ani, s-au aflat pe scaunele din fata, iar baietii pe cele din spate. Cand autoturismul a […] The…

- Tragedie fara margini in Arad! O mașina cu patru tineri a cazut in lacul Ghioroc. In autoturism se aflau doua fete din Orțișoara și doi baieți din Timișoara. Baieții au reușit sa se salveze. Una dintre fete a fost gasita, dar fara suflare. Cealalta este, in continuare, cautata.Accidentul s-a…

- Imagini video Patru tinere de 20 de ani din Maramures au murit intr-un accident cumplit. O masina a fost lovita de trenul Jibou – Baia Mare.Video+foto “Azi dupa amiaza, in jurul orei 18.00, politistii au fost sesizati prin 112 despre faptul ca un autoturism a fost lovit de tren, la intersectia caii…

- Vietile a trei fete au fost curmate in cateva clipe, in urma unui accident infiorator, produs in cursul noptii de sambata spre duminica, in judetul Teleorman. Unica supravietuitoare este o tanara in varsta de 19 ani, care a ajuns la spital. Masina implicata in accident, in care se aflau cele patru fete,…

- Accident grav de circulatie in aceasta dimineata pe drumul ce duce spre Arad. O soferita nu a pastrat distanta regulamentara, a intrat in masina din fata dupa care s-a rasturnat si a ajuns pe contrasens. Ghinionul a facut ca in acel moment din sens opus sa vina un autocamion, care a intrat in plin in…