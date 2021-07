Stiri pe aceeasi tema

- Doua tinere, de 28 si 32 de ani, au fost gasite moarte intr-un lan de porumb, de langa Milano, dupa ce au fost strivite de o combina agricola. Șoferul este cercetat pentru omor din culpa. Acesta este in stare de șoc și spune ca nu le-a vazut. Carabinierii au descoperit cele doua cadavre pe un teren…

- Trei minore cu varste cuprinse intre 13 și 17 ani au fost date disparute de polițiștii Inspectoratului Județean de Polițe Alba, in ultimele șapte zile. Dupa cercetarile efectuate toate cele trei fete au fost gasite de polițiști. Deși doua erau prin județul Alba, una dintre ele a fost gasita in județul…

- Un barbat din judetul Arges, care duminica dupa-amiaza i-a omorat pe fosta sa concubina si pe fiul acesteia, fusese reclamat la autoritatile judiciare in luna februarie a acestui an. Femeia depusese o plangere in care sustinea ca barbatul o ameninta. Femeia in varsta de 38 de ani si fiul acesteia,…

- Președintele american Joe Biden a declarat in cadrul unei discuții cu guvernatorii ca 40% dintre liderii lumii au sunat și au cerut ajutor pentru furnizarea de vaccinuri anti-Covid. Biden a spus ca SUA a promis deocamdata sa trimita 60 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca unor țari terțe.

- Potrivit Prefecturii Galați, barbatul a fost confirmat cu coronavirus in urma unui test PCR, dar a refuzat internarea, in timp ce soția sa, care a fost și ea confirmata pozitiv, a acceptat sa fie transportata la spital. Barbatul a ramas la domiciliu, refuzand orice ajutor. Un vecin a sunat la 112 alertat…

- Celei 9 oi gasite vineri, 16 aprilie, aruncate pe un camp de langa Carei, au murit in urma unei intoxicatii cu porumb verde, reiese din ancheta specialistilor. In urma examinarii s-a stabilit ca acestea se afla in stare avansata de putrefacție, fiind decedate de aproximativ șase luni. Cauza probabila…