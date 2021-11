Stiri pe aceeasi tema

- Robert Glința și David Popovici, varfuri de lance ale inotului romanesc și prieteni de o viața, au devenit de curand adversari pe fața! Ei bine, ei sunt protagoniștii ultimei campanii Romania for Gold, un proiect care vorbește despre importanța nutriției in sport și in viața, nascut in urma parteneriatului…

- Simona Halep (29 de ani, locul 13 WTA), a revenit in Romania dupa ce a participat la US Open, turneu in care a ajuns pana in faza optimilor de finala, unde a fost eliminata de Elina Svitolina, scor 3-6, 3-6. Pentru Simona, US Open a fost primul turneu major dupa accidentarea din primavara, iar Mats…

- Miliardara la 30 de ani și ruinata la 34 de ani. Este destinul ieșit din comun al lui Elizabeth Holmes. Și ascensiunea, și caderea celei in care mulți vedeau o viitoare „Steve Jobs” s-au produs cu o viteza uluitoare. Insași Elizabeth Holmes a cultivat aceasta comparație pe care mulți o faceau intre…

- "Cu mare tristete, Comitetul Olimpic International anunta decesul fostului presedinte al CIO, Jacques Rogge",a precizat CIO.Rogge a fost al optulea presedinte al CIO, din 2001 pana in 2013, dupa care a devenit presedinte de onoare.Rogge a fost chirurg ortoped, cu o diploma in medicina sportiva. A fost…

- „Directorul Școlii Gimnaziale, insoțit de secretarul de partid din comuna natala au venit la parinții mei și i-au avertizat ca dorința copilului lor, de a se inscrie la Școala de Teologie din Caransebeș, este perimata, intrucat, in momentul de fața, Biserica și «popii» nu au niciun viitor”, iși amintește…

- Winston Churchill avea sa-și aminteasca mai tarziu ca „pactul germano-sovietic a lovit lumea ca o explozie”. Aceeași formula o folosește și Constantin Argetoianu in insemnarile sale zilnice:

- Ana Maria Popescu, vicecampioana olimpica in proba de spada la Tokyo, a fost invitata lui Ovidiu Ioanițoaia in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP. ...

- „Mi se pare ca facem din țanțar armasar. E vorba, totuși, de imaginea PNL cand se vorbește de premierul Romaniei. (...) Mi se pare ușor neserios, de exemplu, sa dai in fiecare saptamana pe surse, in urma ședințelor tale, ca ieși de la guvernare, ca nu mai susții guvernarea, ca ești nemulțuit de premier,…