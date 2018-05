Două ţări îşi recheamă ambasadorii din Israel Conducerea palestiniana a denuntat un ”masacru”, iar premierul israelian a justificat recursul la forta prin dreptul Israelului de a-si apara frontierele de actiuni ”teroriste” ale miscarii Hamas, aflata la guvernare in Fasia Gaza si cu care Israelul a purtat trei razboaie.



Aceste evenimente au provocat o puternica ingrijorare a comunitatii internationale. Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa se intruneasca marti dupa-amiaza la initiativa Kuwaitului. Reactiile cele mai dure au fost ale Ankarei si Pretoriei.”Victimele participau la manifestatii pasnice impotriva inaugurarii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

