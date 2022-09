Două țări din Africa vor să construiască cea mai lungă conductă de gaz din lume: are aproape 7.000 de km Autoritatile din Maroc si Nigeria au semnat un memorandum de intelegere privind constructia unei conducte de gaze naturale, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Doua țari din Africa vor sa construiasca cea mai lunga conducta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Doua țari dinvor sacea mai

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de mediu din Africa de Sud au confirmat patru noi infectari si alte sapte cazuri suspecte intr-un nou focar de gripa aviara la colonia de pinguini din Cape Town, o populara atractie turistica si un important loc de reproducere a speciei, au spus vineri oficiali, potrivit Reuters.…

- Autoritatile de reglementare antitrust din UE nu vor face recurs impotriva unei hotarari judecatoresti de anulare a amenzii de 997 de milioane de euro pe care o impusese Qualcomm, au spus persoane familiare cu chestiunea, intr-un castig major pentru producatorul de cipuri din SUA, care incheie o…

- Peste 80.000 de turiști sunt blocați pe o insula turistica in China, dupa descoperirea unor cazuri de COVID-19. Autoritațile au decis sa anuleze toate zborurile și transportul feroviar local pe Insula Hainan, supranumita Hawaiul chinezesc, transmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Uniunea Europeana cauta volume suplimentare de gaze din Nigeria, in timp ce se pregateste pentru potentiale reduceri ale aprovizionarii din Rusia, a declarat sambata Matthew Baldwin, director general adjunct al departamentului de energie al Comisiei Europene, transmite Reuters. Fii la curent…

- Nigeria este pregatita sa ia in considerare cererea de recunoaștere a independenței Republicilor separatiste Donețk și Lugansk, in cazul in care aceasta va fi primita, a anunțat la 18 iulie ambasadorul țarii in Rusia, Abdullahi Shehu, intr-un interviu acordat publicației rusești RIA Novosti.…

- Autoritațile britanice au adaugat inca șase persoane și un site de știri pe lista de sancțiuni asociate cu Federația Rusa, potrivit unui document al Trezoreriei britanice publicat luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Autoritațile din Coreea de Nord anunța ca au identificat sursa focarului de COVID și susțin ca virusul a intrat in țara fiind purtat de vant. De aceea, locuitorilor li s-a cerut sa nu atinga obiecte straine, purtate de vant, in apropierea graniței cu Coreea de Sud. Fii la curent cu cele mai…

- Pentru a reduce numarul accidentelor rutiere in care sunt implicați pietonii, autoritațile locale vor fi obligate sa construiasca trotuare in localitațile mici, pe cel puțin una dintre parțile drumurilor naționale sau județene, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbaterea senatorilor. Fii…