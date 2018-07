Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din Etiopia si Eritreea s-au intalnit duminica pentru prima data dupa aproape doua decenii, intalnire care ar putea pune capat anilor de ostilitati dintre cele doua state vecine, relateaza AFP, dpa si Reuters. Premierul etiopian Abiy Ahmed s-a deplasat in capitala Eritreei, Asmara,…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a finalizat, joi, o prima lectura a Codului de procedura penala, acesta urmand sa fie terminat la sfarsitul saptamanii viitoare, a anuntat presedintele comisiei, Florin Iordache. Iordache a precizat ca modificarile aduse Codurilor vor fi adoptate pana…

- Bricul Mircea poate fi vizitat pana luni 21 mai, inclusiv, intre orele 09:00 18:00, in dana de pasagere a Portului Constanta. Sfarsitul de saptamana este plin de evenimente premergatoare "Zilei Constantei" sarbatorita, ca in fiecare an, de Sfintii Imparati Constantin si Elena. Incepand de sambata, RATC…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca este ingrijorata de incalcarile repetate ale armistitiului din estul Ucrainei, adaugand ca sfarsitul Razboiului Rece nu a echivalat cu instaurarea pacii pe intreg continentul european, informeaza site-ul postului France 24.

- Royal Bank of Scotland va inchide 162 de sucursale in Anglia si in Tara Galilor in acest an. Aproape 800 de angajati isi vor pierde locul de munca in urma acestei decizii, iar comunitatile rurale isi fac griji ca nu vor mai avea acces la sucursalele bancii, potrivit The Guardian. RBS a transmis…

- Sfarșitul saptamanii a adus la Reflektor Venue in Timișoara una din formațiile rock-ului romanesc care nu mai are nevoie de nicio prezentare, Luna Amara. Concertul clujenilor care au debutat discografic in anul 2004 cu albumul Asfalt a fost unul cat se poate de energic, spectatorii de la fața locului…

- Saptamana viitoare va fi caracterizata de temperaturi ridicate, dar si ploi si descarcari electrice. In medie, temperaturile vor creste cu pana la 10 grade fata de cele normale pentru aceasta perioada. "Vor fi temperaturi ridicate in continuare in majoritatea zilelor si in cea mai mare parte a tarii.…

- Miscarea siita libaneza Hezbollah, sustinuta de catre Iran, nu crede ca o confruntare directa intre SUA si Rusia sau un razboi mai amplu va avea loc in legatura cu Siria, relateaza vineri agentia Reuters. ''Conditiile nu indica faptul ca un razboi total se intampla..., numai daca Trump si Netanyahu…