Două tablouri în ulei, cu o vechime de 350 de ani, descoperite la un popas de pe o autostradă din Germania Un barbat a descoperit doua tablouri in ulei valoroase, cu o vechime de 350 de ani, intr-un container de gunoi la un popas de pe o autostrada din Germania, informeaza DPA.



Barbatul a gasit picturile la un popas de pe autostrata A7, in apropiere de Nurnberg, in sudul Germaniei, a precizat vineri politia.



Acesta a pus tablourile in autovehiculul personal si le-a dus la o sectie de politie din Koln.



''Potrivit unei prime expertize, ambele lucrari par sa fie originale'', au declarat anchetatorii.



