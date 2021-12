Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani stabilita de mai mulți ani in Italia a avut parte de momente de coșmar. Din nefericire, toți membrii familiei au fost implicați intr-un accident rutier mortal. Mezina familiei, o fetița in varsta de 12 ani, se zbate acum intre viața și moarte, in urma impactului extrem de violent.

- Un accident de proporții a avut loc in urma cu puțin timp in apropierea satului Popeasca, din Republica Moldova. Din nefericire, șase persoane s-au stins din viața pe loc, avand leziuni incompatibile cu viața. Pentru ei, medicii nu au mai putut face nimic, așa ca au fost nevoiți sa declare decesul.…

- Accident cumplit pe o șosea din Italia, acolo unde un tanar roman in varsta de 19 ani și-a pierdut viața. Tragedia a avut loc, mai precis, in Caltagirone, provincia Catania, din Italia. Din primele detalii, Eduard Tarnauceanu, pe numele sau, se intoarcea de la serviciu și s-ar fi izbit de un stalp.

- In noaptea de duminica spre luni, o familie de romani și-a gasit sfarșitul intr-un tragic accident. Cei doi parinți și fiica lor se aflau in Veneția, pe șoseaua Triestina, in momentul in care s-au ciocnit violent de o alta mașina. La bordul celuilalt autoturism era o tanara de 29 de ani. Tatiana Celina…

- Care este povestea de viața cutremuratoare a tatalui Anamariei Prodan? Barbatul a ramas orfan pe cand avea doar 5 ani, ulterior și-a pierdut partenera de viața in urma unui accident tragic. Cu toate astea, a continuat sa lupte. Povestea emoționanta de viața a tatalui Anamariei Prodan Cine a fost tatal…

- Doua romance, stabilite in Italia, au fost arestate dupa ce au fost prinse de oamenii legii ca se foloseau de metoda ”imbrațișarii” pentru a talhari persoane. Astfel, hoațele au comis doua furturi, iar autoritațile le cautau de luni bune. Cele doua talhare aveau mai multe antecedente penale.

- Spaniolul Dean Berta Vinales, varul lui Maverick Vinales, a decedat, sambata, la Jerez, dupa un accident intr-o etapa a Campionatului Mondial de Supersport 300. Pilotul avea doar 15 ani. Sportivul suferite rani grave la cap si la torac e dupa o cazatura in care au fost implicati mai multi…

- Barabtul lucra fara forme legale pe un șantier de construcții din Roma. Acesta a fost gasit fara viața intr-o gradina alaturata șantierului, dupa cinci zile in care nu s-a știut nimic de el, potrivit știridiaspora.ro . ,,Vreau sa aflu ce s-a intamplat cu adevarat și cum a murit Gigi", a afirmat iubita…