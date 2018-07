Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in localitatea Capu Codrului, din judetul Suceava, unde trei adolescente au mers sa se scalde in raul Moldova. Doua dintre acestea erau surori, de 13 si 16 ani, iar cea mica a disparut la un moment dat sub apa, fiind trasa de curenti. Sora mai mare a sarit sa o caute, insa si aceasta…

- Doua surori, in varsta de 13 si respectiv 16 ani, au murit, joi, dupa ce au fost luate de apa raului Moldova, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit acestuia,...

- Doua surori, in varsta de 13 si respectiv 16 ani, au murit, joi, dupa ce au fost luate de apa raului Moldova, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit acestuia, sesizarea ca doua fete au disparut in apa raului Moldova a venit in jurul orei 12,00 si s-a intervenit imediat,…

- Doua surori s-au inecat in raul Moldova, la marginea satului Capu Codrului, județul Suceava. Cele doua fete de 13, respectiv 16 ani, au vrut sa faca baie in rau, insa au fost luate de curenți și nu au mai putut ajunge pe mal. Tragedia a avut loc, joi, la marginea satului Capu Codrului, unde cele doua…

- Tragedia a avut loc joi, in jurul pranzului, pe raza satului Capu Codrului, comuna Paltinoasa Conform primelor informatii, sora mai mica a fost prima care a intrat in apa si a strigat dupa ajutor, iar sora mai mare a incercat sa o salveze. Cele doua trupuri au fost recuperate in timp relativ…

- Doua surori au murit inecate in apele raului Moldova. Tragedia a avut loc astazi la amiaza pe raza localitații Capu Codrului. Cele doua fete aveau varstele de 13 și 16 ani și au fost luate de apele raului. Salvatorii ajunși la fața locului au reușit sa recupereze mai intai trupul fetei de 13 ani, dupa…

- O tragedie cumplita s a petrecut joi, in jurul orei 12, pe raza satului Capu Codrului, comuna Paltinoasa.Doua fete, surori, una in varsta de 13 ani si una de 15 ani, au fost luate de apele raului Moldova.Conform primelor informatii, sora mai mica a fost prima care a intrat in apa si a strigat dupa ajutor,…

- O tragedie cumplita s-a petrecut joi, in jurul orei 12, pe raza satului Capu Codrului, comuna Paltinoasa. Doua fete, surori, una in varsta de 13 ani si una de 15 ani, au fost luate de apele raului Moldova. Conform primelor informatii, sora mai mica a fost prima care a intrat in apa si a strigat ...