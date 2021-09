Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 51 de ani care traiește in Italia și-a dat foc chiar in fața barului in care lucra. Motivul nu iși primise salariul și nu avea cu ce sa traiasca. Un polițist a sarit sa il salveze și a suferit și el rani grave. Incidentul a avut loc sambata dimineata, in parcarea localului. […] The post…

- Dupa cazul „dragoste cu nabadai” care s-a transformat in dubla crima, emisiunea „Acces Direct” de pe Antena 1 a disecat, in ultimele doua saptamani, cazul gemenilor cazuți luna trecuta de la etajul zece al unui bloc din Ploiești. Timp de cateva ediții, mama copiilor a fost supusa, in direct la TV, acuzațiilor…

- Barbatul in varsta de 66 de ani a ținut cadavrul mamei sale in varsta de 89 de ani, care a decedat in luna iulie a anului trecut, in subsolul casei. Potrivit anchetatorilor, barbatul a recurs la acest gest pentru a incasa in continuare pensia și ajutorul primit de la stat pentru ingrijirea femeii, relateaza…

- Managerul spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, medicul Cristian Oancea, a precizat ca, cel mai probabil, tanarul s-a infectat cu varianta Delta. ”A mers in terapie intensiva și astazi colegii l-au intubat, pentru ca efortul respirator era foarte mare și nu mai putea fi susținut de organism”, a declarat…

- Un grec care a fugit dupa ce a lovit un motociclist in Bulgaria a fost prins in Romania, in timp ce incerca sa iși repare mașina. A acționat ca in filme, spun anchetatorii, dupa ce a mutat victima cu tot cu motocicleta intr-un șanț pe marginea drumului pe care l-a și acoperit cu crengi. Totul a fost…

- Scene de groaza intr-o familie din Statele Unite ale Americii. Eric Banks Jr., polițist de meserie, și-a ucis fiul vitreg, iar apoi i-a ascuns cadavrul intr-un perete de la mansarda. Deși avea toata viața inainte, Dasan Jones, in varsta de 15 ani, și-a gasit sfarșitul in mainile tatalui sau. Care este…

- Scenele șocante s-au petrecut in seara zilei de duminica, 11 iulie, in zona garii Scalea, in vreme ce grupul de romanii aștepta sa primeasca locuințe sociale, transmite quotidianodelsud.it, citat de Știri Diaspora.Cele doua femei au inceput sa se certe brusc, iar de la jigniri la lovituri cu palmele…