- Apar informații noi in cazul morții gemenilor din Ploiești, morți dupa ce au cazut de la etajul zece al blocului in care locuiau cu mama sa. Acuzata din toate parțile, Andreea incearca sa se apere pentru cele intamplate, dand asigurari cu privire la nevinovația sa. Pe de alta parte, cunoscuții rup tacerea…

- Cei doi copii care au murit dupa ce au cazut de la etajul 10 in timp ce mama lor transmitea live pe Facebook vor fi inmormantati sambata, 14 august, Simbata, 14 august, cei doi frati vor fi condusi pe ultimul drum. In jurul orei 14, trupurile neinsufletite vor fi inmormantate la Draganesti, acolo unde…

- VIDEO| TRAGEDIE: Gemeni in varsta de doi ani, decedați dupa ce au cazut de la etajul zece. Mama era „ocupata” cu un „live” pe Facebook VIDEO| TRAGEDIE: Gemeni in varsta de doi ani, decedați dupa ce au cazut de la etajul zece. Mama era „ocupata” cu un „live” pe Facebook Tragicul eveniment a avut loc…

- Continua seria problemelor cauzate de folosința in exces a rețelelor de socializare și mai ales atunci cand nu trebuie. De data aceasta, in timp ce mama facea live pe facebook, probabil avand lucruri importante de spus opiniei publice, copilașii ei cadeau de la etajul 10 al unui bloc de locuințe din…

- Incep sa par detalii cutremuratoare in cazul gemenilor morti de la Ploiesti. Mama celor doi micuti facea live pe Facebook și asculta manele la maxim cand tragedia a avut loc și nu a auzit nici...

- Zi neagra pentru o familie din Ploiești! Un moment de neatenție din partea mamei a dus la un adevarat coșmar. Doi copii, in varsta de doi ani, au cazut de la etajul zece al unui bloc. Medicii ajunși la fața locului au incercat tot ce le-a stat in putința, insa in zadar! Gemenii au pierdut lupta cu viața…

- Doi copii care au in jur de 2-3 ani sunt in stare critica dupa ce au cazut, miercuri seara, de la etajul opt al unui bloc din Ploiești. Potrivit ISU Prahova, cei doi copii au cazut in gol de la etajul 8 al...

- Acum cateva minute, doi copii au cazut in gol, direct pe trotuar, de la etajul 8 al unui bloc de pe Bulevardul Republicii din Ploiesti. Se pare ca au intre 2 si 6 ani și sunt inconștienți. Sunt asistati medical se catre echipaje de la SAJ Prahova. Pompierii prahoveni au alocat la locul evenimentului…