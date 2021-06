Stiri pe aceeasi tema

- Doua surori adolescente sunt cautate de autoritatile din Tulcea dupa ce au disparut in zona Portului Isaccea. La interventie sunt prezenti pompieri, scafandri, politisti, cadre medicale si localnici. Conform primelor informatii, una din fete ar fi alunecat in apa, iar cealalta a intrat dupa ea sa o…

- O femeie de 67 ani din Galati a fost salvata, duminica, de pompierii militari, dupa ce bucataria de vara in care se afla s-a prabusit peste ea, anunța Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, femeia se afla in bucataria de vara in momentul in care, din cauza infiltratiilor…

- O fata de 15 ani a cazut de pe acoperișul unui bloc cu patru etaje din orașul Galați. Ea a supraviețuit și a fost dusa la spital. Anchetatorii incearca sa afle daca a fost vorba despre un accident sau despre o tentativa de sinucidere. Incidentul s-a produs luni intr-un cartier al orașului…

- Un baiat de 4 ani a scapat cu o lovitura la cap dupa ce a cazut, marți, de la etajul 1 al unui bloc din Pitești. Incidentul a avut loc marți dimineața, pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea din Pitești. A intervenit un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila. Baiatul de 4…

- Un barbat de 49 de ani și o femeie de 26 de ani, ambii din orașul Galați, au fost prinși cand aruncau sute de plante de cannabis in Dunare. Conform DIICOT, cei doi au infiintat intr-un imobil din Galați o...

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, sambata, pentru a prelua un turist accidentat pe partia Vartop. Acesta are mai multe rani și va fi dus la Spitalul din Oradea. Potrivit Inspectoratului General al...

- O turista a suferit un traumatism cranio-cerebral și facial cu pierderi de cunoștința temporara, fiind transportata cu un elicopter SMURD la Spitalul Județean de Urgența din Targu Mureș. Din primele informații, Serviciul Public Județean Salvamont Alba, impreuna cu Inspectoratul General de Aviație a…