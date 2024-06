Stiri pe aceeasi tema

- Doua surori din Genova au gasit o suma uriașa de bani in timp ce faceau curațenie in pivnița bunicului lor, mort de 20 de ani. Este vorba despre 158 de milioane de lire vechi. Bucuria lor s-a transformat insa in disperare: cand au mers la banca, au aflat ca nu mai pot converti in euro bancnotele ieșite…

- Un studiu condus de Universitatea din New Curtin a scos la iveala oase fosilizate vechi de 100 de milioane de ani, descoperite in vestul Queensland, Australia, aparținind unei specii de pterozaur recent identificate, o reptila zburatoare formidabila care a trait printre dinozauri. Studiul a fost publicat…

- Curtea de Conturi a stabilit ca finanțarea FC Brașov a fost nelegala. Coliban a dat 1,2 milioane euro prietenilor sai pentru a fi tocați. Acesta a incercat sa conteste raportul Curții de Conturi, dar instanțele brașovene au confirmat realitatea celor constatate de Curtea de Conturi. Surpriza nu este…

- Novak Djokovic (1 ATP, 37 de ani) l-a invins pe Yannick Hanfmann (32 de ani, 85 ATP), scor 6-3, 6-3, in optimile turneului de la Geneva, chiar de ziua sa, iar fanii sarbului i-au pregatit un mic cadou. La finalul partidei, numarul 1 ATP a primit un tort pe teren, iar fanii i-au cantat „La mulți ani”,…

- Cel mai mare grup financiar al Republicii Moldova, Moldova Agroind Bank (maib), care intenționeaza sa-și coteze acțiunile la Bursa din București, a raportat ca profitul net a crescut cu 50% a/an, la 349 milioane MDL (18,1 milioane EUR) in primul trimestru al acestui an. Listarea maib depinde de modificarile…

- Opt ceasuri care i-au apartinut legendei Formulei 1 Michael Schumacher - inclusiv doua piese unice care au legatura cu titlurile sale de campion mondial - au fost vandute marti la casa Christie's din Geneva pentru putin sub 4 milioane de franci elvetieni (4,1 milioane de euro), relateaza AFP.

- La sedinta ordinara a lunii martie, consilierii judeteni au aprobat un proiect de hotarare pentru plata unor sume de la bugetul judetului, drept recompense cuvenite catatorilor de comori, persoane fizice, pe teritoriul judetului Buzau. Cel mai mare premiu are valoarea de 5.325 de lei si a fost acordat…