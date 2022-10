Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 1 octombrie, Mikaela Albu a implinit 13 ani. Cu aceasta ocazie, parinții ei au transmis mesaje speciale in mediul online. Iulia Albu a fost prima, ea a avut o urare de suflet pentru fiica ei și un mesaj pentru toți parinții. „13 ani sarbatoriți… in balon! De ce nu? Niciodata nu am crezut in…

- Dubla transformare la I.A cu Stil, pentru o mama și fiica ei de 14 ani. Iulia Albu s-a gandit sa faca schimb de personalitați. Cum au reacționat cele doua cand s-au vazut și cat de incantate au fost de transformarea prin care au trecut.

- I.A cu Stil nu vine cu transformari numai pentru concurenți, ci și pentru telespectatori, asta pentru ca in ediția de astazi, concurenta este Maira, o fetița in varsta de 7 ani. Cum a reacționat mama copilei atunci cand a vazut schimbarile pe care le-e facut Iulia Albu.

- Noua ediție de la Splash! Vedete la apa a inceput cu rasete pentru jurați. Cosmin Natanticu a fost șocat de ținuta pe care o purta Iulia Albu, dar totodata și puțin confuz. Cum a reacționat criticul de moda.

- Ariana și Sofia, doua fetițe din Campia Turzii, lupta de ani de zile pentru a duce o viața normala. Parinții micuțelor au rezistat pana acum doar datorita oamenilor cu suflet mare din Cluj sau cum spune chiar mama fetelor datorita „ingerilor” care au donat. Ambele fetițe au probleme grave de sanatate,…

- Ani la rand, Iulia Albu și-a ținut relația cu Mihai Alexandru departe de lumina reflectoarelor. Lucrurile s-au schimbat puțin in ultimul an, cand iubitul criticului de moda a aparut la iUmor cu un moment special de roast, in ediția in care aceasta era jurat. Afla cine este Mike, barbatul alaturi de…

- Iulia Albu face parte din juriul „Splash! Vedete la apa”, emisiune care incepe in aceasta seara la Antena 1. Aceasta se afla intr-o vacanța relaxanta alaturi de iubitul ei, Mihai Alexandru. Vedeta a dezvaluit unde iși reincarca bateriile, dar și cum este viața ei de familie.

- In varsta de 37 de ani, Banel Nicolița i-a impresionat cu indrazneala lui pe jurații show-ului „Splash! Vedete la apa“, ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, dar și pe antrenori. Surpriza de care a avut insa parte in timpul filmarilor, chiar inainte de momentul sau, l-a adus…