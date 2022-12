Două suprasarcini ale guvernului Ciucă Guvernul vrea sa incheie anul cu doua masuri radicale: impozitarea supraprofiturilor firmelor din sectorul energie, curent si gaze, si scaderea pensiilor speciale. Masuri dificil de aplicat in ambele cazuri. Cine controleaza Petrom – OMV, spunea fostul premier Adrian Nastase, controleaza economia, iar cine controleaza economia, controleaza politica. O masura discretionara pare sa fie si impozitatea pensiilor numai in cazul magistratilor. Pensiile militarilor, parlamentarilor, fostilor primari vor ramane neatinse. Despre pensiile speciale, numite si „nesimtite”, se vorbeste de ani de zile. Fiecare… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

