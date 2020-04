Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat și președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a anunțat ca incepand cu data de 1 mai, la Ariniș și Poienile de Sub Munte vor funcționa cate o substație de ambulanța. Fiecare unitate va fi deservita de ambulanțieri și asistenți medicali. ”Doua puncte noi de ambulanța in Maramureș, la…

- Doua puncte noi de ambulanța in Maramureș, la Ariniș, pentru locuitorii din Țara Codrului și la Poienile de Sub Munte, pentru cei de pe Valea Ruscovei. „Cele doua substații vor fi operaționale dupa 1 mai, in prezent desfașurandu-se procesul de selectare a personalului. Fiecare unitate de ambulanța va…

- Imagini greu de privit postate pe rețelele de socializare. Protagoniști sunt mai patru barbați din Poieile de sub Munte care s-au filmat in timp ce umilesc un al cincilea. Aceștia se distreaza copios dupa ce la-u facut pe barbat cu crema de ghete pe fața și apoi il spala cu mopul sub duș. Potrivit celor…

- Politistii timisoreni au confiscat de la un barbat care comercializa ilegal aproape 42.000 de manusi si mari cantitati de alte materiale de protectie ale unei societati comerciale, intre care dezinfectanti, bonete, talpi, masti, intr-o piata volanta din Timisoara. „Politisti din cadrul Serviciului de…

- S-a stins din viața o legenda a localitații Poienile de sub Munte. Iurii Pavliș, poet romano-ucrainean. Debut absolut in februarie 1957, intr-un ziar de limba ucraineana. Premiul Uniunii Scriitorilor, 1979. Volume: In munca, in cant, in dragoste (U prati, u pisni, v liubovi)1961; Acorduri(Akordi)1974;…

- Ieri, politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Judecatoria Baia Mare pe numele unui tanar de 27 ani. Acesta a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru comiterea infracțiunii de furt…

- Politistii maramureseni sunt sprijiniti de patrupedul Wat atunci cand actioneaza pentru depistarea persoanelor cu preocupari infractionale in domeniul contrabandei cu tutun. Ieri dupa-amiaza, in cadrul unei actiuni organizate de politistii baimareni in cooperare cu cei din cadrul Serviciului de Ordine…

- Ieri, 11 februarie, polițiștii Biroului Urmariri si Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au pus in executare trei mandate de executare a pedepsei inchisorii emise de Tribunalul Salaj luni, 10 februarie. Este vorba despre trei tineri, doi de 29 si unul de 34…