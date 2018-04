Doua străzi din Alexandria, blocate de romi Doua strazi din Alexandria, blocate de romi in Eveniment / on 18/04/2018 at 20:12 / Doua strazi din municipiul resedinta de județ au fost blocate de romi… și faptul nu reprezinta o excepție. Ca e o nunta, un botez sau ca e vorba de evenimente mai nefericite, romii din Alexandria blocheaza strazile. Se pare ca alexandreni nu au decat sa se obișnuiasca, din nou, cu ideea, ca sezonul cald e de-abia la inceput. Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window) Leave a Comment Click… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

