Unul dintre cele mai cunsocute ștranduri din București a fost inchis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor dupa ce au gasite o mulțime de nereguli care puneau in pericol viața oamenilor. Un alt ștrand din Capitala a fost amendat de inspectori dupa ce au descoperit ca mancarea nu era ținuta in condițiile potrivite iar in […]