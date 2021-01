Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, sambata, ca Londra și Anglia de sud-est vor intra in a patra etapa de masuri de carantina generala, in contextul creșterii numarului de infecții cu Covid-19 datorate unui nou tip de coronavirus, potrivit Euronews, citat de Digi 24.Persoanele aflate in zonele…

- Guvernul grec a anunțat luni prelungirea pâna la 7 ianuarie a principalelor masuri de izolare, inclusiv închiderea școlilor, pentru a stopa raspândirea coronavirusului deosebit de ridicata în noiembrie, potrivit AFP."Îmbunatațirea datelor epidemiologice și…

- Italia se indrepta catre carantina totala. Decizia va fi luata in 15 noiembrie, daca numarul contaminarilor nu se reduce pana atunci. De miercuri intra in vigoare noi restricții in anumite zone, informeaza Mediafax.

- Grecia a extins o interdictie de circulatie pe perioada noptii si a inchis restaurantele, barurile, cinematografele si muzeele din cele mai populate zone ale tarii timp de o luna incepand de marti, in incercarea de a tine sub control reaparitia cazurilor de COVID-19, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Tara,…

- Grecia va impune un lockdown de doua saptamani in regiunile Salonic si Serres, din nordul tarii, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii COVID-19, a anuntat luni purtatorul de cuvant al guvernului elen Stelios Petsas, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Grecia a raportat mai putine…

- 1% din populația Slovaciei a fost testata pozitiv de COVID 19, adica aproape 26 de mii de oameni. Bilanțul vine dupa o zi in care au fost testați 2,5 milioane de cetațeni, adica jumatate din populația țarii.

- Irlanda reintra in izolare. Nu e chiar carantina totala, ca in primavara - școlile raman deschise, dar activitațile comerciale neesențiale se suspenda. Este prima țara din Uniunea Europeana care instituie asemenea restricții la nivel național, in valul doi al pandemiei.