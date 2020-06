Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța, luni dupa-amiaza, ca alte patru persoane infectate cu coronavirus internate la Cluj au fost declarate vindecate.Printre cei patru pacienți se numara și doua persoane din Cluj.Mai exact, o femeie de 43 de an (cadru medical) și un barbat de 63 de ani.Toate cele patru persoane au fost…

- Autoritatile au anuntat, marti dimineata, alte sase noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus. Bilantul deceselor in Romania ajunge astfel la 182. Este vorba de doua femei, de 67 si 70 de ani, ambele cu afectiuni cronice, si de patru barbati cu varste de 60, 66, 94 si 55 de ani.

- Bilantul deceselor in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus a ajuns in Romania la 151 dupa ce autoritatile au anuntat alte trei noi decese in ultimele ore. Este vorba despre un barbat de 68 de ani din Ilfov, un altul de 56 de ani din Suceava si un altul de 74 de ani din Galati. Autoritatile…

- Bilantul deceselor in randul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns joi dimineata la 94, dupa ce autoritatile au confirmat alte doua noi decese. Este vorba de o femeie de 75 de ani din Neamt, ce suferea de diabet zaharat, si de o alta femeie de 84 de ani din Bacau.

- Autoritatile au anuntat, miercuri seara, sase noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus, ducand bilantul total la 92. Este vorba de trei barbati, unul din judetul Bistrita-Nasaud, unul din judetul Suceava si unul din Capitala, si trei femei, doua paciente internate in Bucuresti…

- Autoritatile au anuntat, miercuri seara, sase noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus, ducand bilantul total la 92. Este vorba de trei barbati, unul din judetul Bistrita-Nasaud, unul din judetul Suceava si unul din Capitala, si trei femei, doua paciente internate in Bucuresti…

- Luni sau marti, Romania va depasi numarul de 2.000 de persoane infectate cu SARS-Cov-2 si va trece in scenariul 4. Anuntul a fost facut de presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila. Romania are deja peste 1.500 de persoane infectate cu SARS-Cov-2 , iar in conditiile in care zilnic…

- UPDATE 20:10 – Inca patru pentru decese au fost inregistrate in Romania din cauza infectarii cu noul coronavirus. Varstele celor decedati cuprinse intre 45 si 70 de ani. Inca un pacient infectat cu noul tip de coronavirus – o femeie de 76 de ani – a murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand…