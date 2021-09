Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Atilla, a anuntat cresterea numarului de paturi de ATI si de oxigen in Bucuresti in urmatoarele doua zile, dupa ce in ultimele zile Capitala nu avea niciun pat liber la ATI pentru pacientii COVID, informeaza News.ro."Cea mai mare provocare e de a avea dinamica…

- Explozie a numarului de cazuri de COVID-19 in Capitala, la o zi de la Congresul PNL. 2.559 de cazuri au fost raportate, luni, in Capitala. Și asta dupa ce Direcția de Sanatate Publica (DSP) București a alocat in ultima zi circa 1.400 de cazuri care erau nealocate. Din cele 5.655 de cazuri de COVID-19…

- Patru bolnavi de COVID, in stare grava, au fost transportați de urgența cu o aeronava spaciala, C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, de la București la Targu Mureș. Cei patru pacienți au fost permanet monitorizați pe timpul zborului de o echipa de specialiști.…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, a declarat, marți dimineața, ca exista un plan pentru creșterea locurilor in spitale pana la 1518, in contextul in care numarul de paturi ATI pentru pacienții COVID este in prezent de aproape 1000. Acesta a mai spus ca inspectorii vor fi in spitale și…

- Comisia de Organizare a Congresului Național Liberal a decis ca accesul in sala, la Romexpo, unde se va ține Congresul PNL sa se faca doar in baza certificatului Covid-19. Decizia se aplica numai in cazul in care Capitala depașeșete incidența de 3 la mia de locuitori. Luni, in București, incidența raportata…

- Aproape 178.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 19 ani sunt vaccinați cu cel puțin o doza, iar peste 147.000 au schema completa, a anunțat luni Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, precizand ca pe primul loc este Capitala cu peste 26.000 de elevi vaccinați. Secretarul de…

- Barbatul suspectat ca si-a ucis cu sange rece sotia a fost prins dupa patru zile de cautari, in Capitala. Nicusor Valentin Faur, sotul educatoarei ucise in propria casa, a fost gasit, luni, de polițiști la cinci kilometri de locul crimei, in sectorul 2 al Capitalei. Acesta se ascunsese intr-un service…

- Peste 100 de perchezitii au loc, miercuri, in Bucuresti, intr-un dosar penal privind punerea in circulatie a unor produse purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata. ”Politia Capitalei si Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 efectueaza 114 perchezitii la punctele de lucru…