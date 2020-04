Doua spitale care au preluat cazurile pediatrice confirmate cu SARS-CoV2 primesc echipamente de protectie si aparatura medicala vitala Salvati Copiii Romania, cu sprijin de la Oriflame, continua echiparea de urgenta a spitalelor, astfel incat medicii sa poata face fata pandemiei din ce in ce mai agresive. Astfel, echipamente de protectie indispensabile si aparatura medicala performanta vor fi duse la sectiile de copii din doua spitale din Sebes si Zalau, care, incepand cu 24 martie, au preluat cazuri pediatrice confirmate de infectare cu SARS-CoV2.



Spitalul Municipal Sebes, Alba, va fi dotat atat cu un incubator de transport, cat si cu echipamente de protectie pentru medici, iar la Spitalul de Urgenta din Zalau, Salaj,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

