Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National de Opera si Balet (TNOB) "Oleg Danovski" relanseaza reprezentatiile la scena deschisa incepand de sambata seara, cu o serie de spectacole prezentate in aer liber, in parc, pe platoul din fata institutiei de cultura din Constanta, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. …

- In acest week end, melomanii constanteni vor fi partasii unei premiere pentru istoria Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta.Puternic afectat de perioada scursa de la inchiderea institutiilor culturale, colectivul teatrului constantean nu a incetat sa tina legatura in mediul…

- Spectacolele „O Sole Mio” și „Magic Swing” se joaca in acest weekend in aer liber, in parcul din fața Teatrului Național de Opera și Balet „Oleg Danovski”, potrivit Mediafax.Spectacolele vor avea loc in parcul din fața Teatrului Național de Opera și Balet „Oleg Danovski” și vor fi prezentate…

- Din cauza starii de urgenta instituita in Romania de presedintele Klaus Iohannis, pe data de 16 martie, interviul online, care se desfasura pe pagina de internet a cotidianului ZIUA de Constanta si a schimbat formatul. Astfel, interviurile vor fi prezentate cititorilor nostri in formatul traditional.Motto:…

- Exista in prezent, dupa cum bine știți, o sumedenie de spectacole puse la dispoziție de diferite instituții de cultura de la noi și din lume, care au decis sa-și mute activitatea in lumea online....

- Opera din Sydney a anuntat trecerea in mediul digital in perioada pandemiei de coronavirus in care va prezenta spectacole online si ar putea difuza reprezentantii in direct, prin live-streaming, informeaza marti DPA.Spectacole integrale, discutii, imagini de arhiva nepublicate anterior si…

- Inspectorul scolar general al ISJ Constanta, Sorin Mihai a recomandat cadrelor didactice sa utilizeze solutiile online prezentate de Ministerul Educatiei si Cercetarii precum https: www.clasaviitorului.ro , https: scoalapenet.ro , pe cele deja utilizate in scoala sau pe cele care sunt folosite cu succes…

- Ca in fiecare an in ultima vreme, Ion Caramitru, managerul Teatrului National „I.L.Caragiale” din Bucuresti are parte de o aniversare discreta cand vine vorba despre ziua sa de nastere. Actorul a marturisit de mai multe ori ca nu ii place sa fie sarbatorit cu cadouri de colegii din TNB, mai ales ca…