- Tragedia petrecuta sambata, 7 iulie, la mitingul aviatic de la Baza 86 Aeriana Borcea i-a indurerat pe colegii pilotului care a sfarsit carbonizat la mansa unui MiG 21 LanceR, prabusit sub ochii a mii de spectatori. La mitingul aviatic a luat parte si Iulian Iamandi, analist militar, care a descris…

- Sute de militari romani si americani vor participa timp de trei luni la exercitiul romano-american Dacian Eagle 2018, care se va desfasura la Baza 71 Aeriana de la Campia Turzii in perioada 15 iunie - 15 septembrie, informeaza Agerpres. La exercitiu vor lua parte aproximativ 200 de militari…

- Autoritatile cubaneze au confirmat ca 110 persoane au murit, dupa ce un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prabusit in apropierea aeroportului din Havana, principalul aeroport din Cuba, fiind cel mai grav incident aerian din Cuba in ultimii 30 de ani, relateaza site-ul agentiei Reuters.