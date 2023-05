Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alta a fost ranita, duminica, 14 mai, intr-un accident rutier produs pe raza comunei Rebricea din judetul Vaslui. Masina in care se aflau s-a rasturnat si s-a oprit intr-un nuc de pe marginea drumului.

- O femeie de 45 de ani a murit, miercuri, iar fiul ei a ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, in judetul Botosani. Sotul femeii a refuzat transportul la unitatea medicala. "O femeie a decedat, iar fiul ei a ajuns la spital, in urma unui accident rutier ce s-a produs, in aceasta…

- La data de 6 aprilie a.c., in jurul orei 03.50, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN38, in comuna Comana, s a produs un accident rutier, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de…

- UPDATE Biroul de Presa al Spitalului Județean a venit cu detalii despre starea de sanatate a tanarului supraviețuitor al accidentului: ,,In urma accidentului rutier produs la Crucea Comisoaiei, la U.P.U. – SMURD a fost transportat un tanar in varsta de 20 de ani, care a suferit policontuzii prin accident…

- Azi noapte – 04.04.a.c., aproximativ ora 02:00 – tIPJ Buzau: trafic dirijat pe DN2E85, in Oreavul, accident rutier. Din primele date, un autoturism este rasturnat in afara parții carosabile, doua persoane sunt evaluate medical.

- Un tanar in varsta de 16 ani a murit duminica, 2 aprilie, intr-un accident rutier produs in Teleorman, pe DN 65A. Adolescentul se afla pe locul din dreapta al unei masini care s-a rasturnat, informeaza Agerpres.Un barbat de 33 de ani, din Valea Moldovei, judetul Suceava, a pierdut controlul autoturismului…

- Un barbat din Germania a murit dupa ce mașina pe care o conduce s-a rasturnat pe o șosea din județul Brașov. Accidentul s-a produs sambata, iar la fața locului a intervenit elicopterul SMURD. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Accident grav azi-noapte in Cluj-Napoca. Un tanar de 28 de ani și-a pierdut viața dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Victima a fost gasita aruncata din autoturism, iar medicii care au intervenit nu au putut face nimic pentru acesta.