- Potrivit Institutului Național de Fizica Pamantului (INFP), doua cutremure s-au produs azi noapte in Romania. Primul cutremur s-a produs la 00.57, in județul Buzau, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, la o adancime de 125 de kilometri. Al doilea seism s-a produs in Vrancea, la o adancime 108 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Buzau.Potrivit INFP, epicentrul a fost localizat la o adancime de 170 km destul de neobisnuita, majoritatea seismelor avand epicentrul la aproximativ 90 170 km adancime .De asemenea, epicentrul a fost…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, luni dupa-amiaza. Acesta este al patrulea seism inregistrat in țara noastra in decursul a mai puțin de cinci zile. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) transmite ca, luni la ora 16.42, un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade…

- Doua cutremure cu aceeași magnitudine, respectiv 2,6 grade pe scara Richter, au avut loc intr-un interval de doar 4 ore, in Romania. Cele doua cutremure s-au produs in zona seismica Vrancea și au avut aceeași magnitudine. Adancimea la care acestea s-au produs difera foarte mult, unul dintre ele avand…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta noapte in Romania. Potrivit specialistilor de la Institutul National pentru Fizica Pamantului, epicentrul a fost localizat in judetul Calarasi la o adancime de 16 km. Seismul a avut loc la ora 1.59, epicentrul fiind localizat…

- Un cutremur violent a avut loc astazi in Tajukistan. Potrivit specialistilor seismul a avut o magnitudine de 6,1 grade pe scara Richter. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 100 km, iar cea mai apropiata localitate de zona seismului a fost Ishqoshim, situata la o distanta de 34 km. De asemenea,…

- Seismul s-a produs in apropierea orasului Sisakht, situat la aproximativ 700 de kilometri de Teheran, la o adancime de opt kilometri. Cutremurul a avut loc la ora locala 08.38 (06.08, ora Romaniei). Un oficial din cadrul serviciilor de urgenta din Iran a transmis ca nu au fost semnalate victime sau…

- UPDATE: Un seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs luni in largul Insulelor Moluce din Indonezia, au anuntat reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey – USGS), citati de Reuters. Epicentrul acestui seism, care a avut loc la ora locala 02.30 (duminica…