Două ședințe solemne la Parlament Doua ședințe solemne la Parlament Foto: facebook.com/cameradeputatilor Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis organizarea a doua ședințe solemne, una pe 24 noiembrie, dedicata Zilei Naționale a României, iar cealalta pe 6 decembrie, pentru a marca 30 de ani de la adoptarea Constituției. Conform unui memorandum, aprobat de conducerea Parlamentului, la ședința solemna din 24 noiembrie care va marca împlinirea a 103 ani de la Marea Unire sunt invitați sa ia cuvântul președintele României, președinții celor doua… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

