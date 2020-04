Stiri pe aceeasi tema

- Primul pacient care a decedat in Brașov a creat probleme de personal foarte mari la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgența. Printr-un comunicat de presa, instituția s-a rațoit la presa ca pune presiune pe medici. Fals! Presa pune presiune pe factorii de decizie, pentru a nu mai pierde personal…

- Avand in vedere decesul, in data de 8.04.2020, al unui pacient in varsta de 81 ani confirmat pozitiv COVID 19, internat la Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov, in Secția ATI, Direcția de Sanatate Publica a Județului Brașov desfașoara ancheta epidemiologica in acest caz. Au fost dispuse urmatoarele…

- In județul Brașov, in acest moment, exista 11 cazuri de infectare COVID-19 in randul personalului sanitar, dupa cum urmeaza: 7 de la substația Codlea a Serviciului de Ambulanța Județean; 2 de la Spitalul Codlea; 2 de la Spitalul Militar „Regina Maria”. Cei 11 pacienți sunt internați și in aceste cazuri…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov primeste, astazi, echipamentele pentru diagnosticarea infectarii cu noul coronavirus prin metoda PCR, precum si o parte din reactivi, achizitionate din fonduri alocate din bugetul CJ Brasov. Este vorba despre echipamentul de Real Time PCR si cel de extractie…

- Scandal in plina criza de epidemie de coronavirus. Demosie in loc la spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Este vorba despre un medic, 7 asistente și 2 infirmiere, iar conducerea face demersuri pentru angajarea a 3 medici și 5 asistente, majoritatea de la Zarnești. De asemenea, o asistenta…

- Este ancheta la Spitalul Municipal din Barlad dupa ce cadrele medicale au refuzat sa interneze o gravida suspecta de COVID-19. Conducerea unitatii medicale incearca sa afle atat de la cadrele medicale cat si de la pacient cum s-a ajuns intr-o asemenea situatie. Are detalii Vasile Geles: ”Femeia insarcinata…

- "Medicii, asistentele si infirmierii, precum si restul personalului implicat in actul medical in spitalele sibiene si in Directia de Sanatate Publica sunt in prima linie a luptei impotriva coronavirusului si de aceea merita si li se cuvine intreg sprijinul comunitatii, inclusiv al autoritatilor locale,…

- Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brasov a interzis vizitele in toate sectiile unitatii sanitare pentru a limita riscul infectiei cu coronavirus. Avand in vedere contextul crizei provocate de coronavirus, conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov a luat decizia de a interzice vizitele…