Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua focare COVID-19 au fost inregistate in sistemul medical moldovenesc. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in cadrul unui briefing de presa. Potrivit ministrei, este vorba despre o instituție medicala din Chișinau și una din Balți. „Avem doua focare - Asistența medicala…

- In Capitala vor fi deschise alte doua laboratoare pentru efectuarea testelor la COVID-19. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda. {{433711}}“Extindem rețeaua de laboratoare. Este funcțional laborantul din Balți, pregatim și cel din Cahul,…

- Astazi au fost inregistrate doua cazuri noi de deces in Republica Moldova, cauzate de infecția cu noul tip de coronavirus. Informația a fost confirmata de catre ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in urma ședinței Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul Covid-19

- Inca 101 persoane au fost testate pozitiv la infecția cu Covid-19 in Moldova, in ultimele 24 de ore, in urma procesarii a 192 de probe de laborator. Astfel, bilanțul celor infectați a ajuns la 965. Informația a fost confirmata de catre ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in urma ședinței Centrului…

- Numarul moldovenilor diagnosticați cu COVID-19 a ajuns la 66. Informația a fost confirmata de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu."Astazi au fost testate 90 de persoane, ca rezultat avem 17 cazuri noi inregistrate cu infecție de COVID-19.

- Alte 13 cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 au fost confirmate astazi de laboratorul ANSP, respectiv numarul total de cazuri a ajuns la 49. Viorica Dumbraveanu a venit cu un apel catre cetațeni sa fie responsabili și sa nu ingreuneze activitatea Serviciului de Asistența Medicala Urgenta. Aceasta a…

- Trei dintre pacienții internați cu Covid-19 au inregistrat o stare de ameliorare considerabila și ar putea fi internați dupa ce vor face testul repetat. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul…

- In Republica Moldova a fost diagnosticat primul caz de infectare cu noul virus Covid-19 la un copil. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19.