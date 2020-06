Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Serban Turliuc de la Institutul de Psihiatrie „Socola" va fi externat dupa ce al treilea test pentru coronavirus a iesit negativ, fiind al doilea consecutiv. El fusese pozitiv la prima testare efectuata la IRO, apoi fusese internat la Spitalul de Boli Infectioase in salon cu alt pacient infectat.…

- Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi a intrat pe lista spitalelor iesene cu cazuri confirmate de coronavirus. Ieri-dimineata a venit confirmarea a doua cazuri, un medic si un asistent medical din pavilioane diferite, banuiala fiind ca virusul a fost adus din exterior. Cele doua cazuri au fost…

- O ancheta epidemiologica a fost declanșata la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași dupa ce un medic și un asistent au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Specialiștii incearca acum sa stabileasca contacții direcți ai celor doi....

- Puși in fața efectelor devastatoare ale pandemiei COVID-19, cercetatorii din intreaga lume si-au unit eforturile pentru a identifica efectele si factorii care influenteaza impactul pandemiei de COVID-19 asupra sanatatii fizice si mentale a populatiei. Realizat la initiativa a doi medici celebri, prof.…

- REȘIȚA – Evoluția SARS-CoV2 in județul Caraș-Severin, raportata in aceasta dimineața de DSP CS, arata ca, deocamdata, modificarile sunt foarte mici! Doar un caz a mai fost inregistrat fața de ziua precedenta, astfel ca numarul persoanelor confirmate pozitiv cu noul coronavirus este de 82! Cat privește…

- Institutul Național de Sanatate Publica nu a raportat niciun caz nou de imbolnavire cu coronavirus in Caraș-Severin, in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor oficiale transmise de Grupul de Comunicare Strategica, bilanțul ramane la 58. Direcția de Sanatate Publica informeaza ca, pana acum, 19 pacienți…

- In data de 13 martie 2020, pacienta s-a internat in Maternitatea MedLife Grivița pentru naștere, prezentand contracții, fara vizite in alte unitati MedLife. La momentul internarii pacienta nu prezenta nici o simptomatologie specifica patologiei respiratorii acute și a declarant, in scris, pe proprie…