​Stilul Mid-Century revine in atenția iubitorilor de design interior in cadrul evenimentului „Doua secole de Design – Licitația unei Colecții de Interior”, organizat de Casa de Licitații A10 by Artmark, saptamana viitoare, joi, 24 noiembrie. Șarmul stilulului Mid-Century aduce o parte din bucuria și relaxarea perioadei postbelice, fiind reflectat in multe dintre cele 162 de piese decorative.