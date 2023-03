Două școli din municipiul Buzău, evacuate Astazi, in intervalul 10:00 – 11:00, ISU Buzau va desfașura exercițiul de alarmare publica „Miercurea alarmelor”, pentru verificarea funcționarii sirenelor de pe raza municipiului și a județului. Totodata, la doua școli din oraș vor avea loc exerciții de simulare a unui cutremur. Potrivit informarii, incepand cu ora 10.00, in timpul exercițiului de alarmare cu sirenele, … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un exercitiu de alarmare a populatiei, prin sistemul de sirene de avertizare, se va desfasura astazi - miercuri 1 martie 2023 (ora 10:00), in cadrul actiunilor pregatite de structurile de specialitate ale IGSU ca parte a programului din "Saptamana Protectiei Civile". ,

- In aceasta saptamana, politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii, dar si cei de la Siguranta Scolara au avut programate intalniri cu elevii de gimnaziu din mai multe unitati de invatamant ale judetului Buzau. Oamenii legii au abordat subiecte din competenta, prin prezentarea…

- Sirenele vor suna astazi, in județul Covasna, in intervalul orar 10.00-10.30, in cadrul unui exercițiu de alarmare a populației care face parte din programul național „Saptamana Protecției Civile”. ISU Covasna face un apel catre populație sa nu intre in panica, subliniind ca este vorba doar despre…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basești” al Județului Maramureș, prin Centrul Operațional Județean, a anunțat ca va desfașura, in prima zi a lunii martie, in intervalul orar 10.00-11.00, antrenamentul/exercitiul de alarmare publica, denumit generic „MIERCUREA ALARMELOR”, pentru…

- Miercuri, 1 martie 2023, in intervalul orar 10:00 – 11:00, la nivelul județului Cluj va avea loc exercițiul de alarmare publica, denumit generic „Miercurea alarmerlor”. Acesta este organizat de catre Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența și are ca scop verificarea funcționarii sirenelor…

- La 1 martie Departamentul pentru Situatii de Urgenta reia exercitiul de alarmare a populatiei „Miercurea sirenelor”. Astfel, in prima zi de miercuri din fiecare luna vor porni sirenele de alarmare, pentru ca populatia sa se obisnuiasca, a anuntat astazi seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Astazi, 27 februarie 2023, in cadrul unei conferinte de presa comuna Institutia Prefectului-Judetul Buzau/Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau, se vor stabili ultimele detalii privind exercitiul de alarmare publica, ce va avea loc, miercuri, 1 martie, intitulat “Miercurea sirenelor”.

- Un exercitiu de alarmare a populatiei, prin sistemul de sirene de avertizare, se va desfasura miercuri, in cadrul actiunilor pregatite de structurile de specialitate ale IGSU ca parte a programului din "Saptamana Protectiei Civile", a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat,…