Stiri pe aceeasi tema

- Aceste doua scanere, plasate in Biroul Vamal Albița, vor permite un control vamal mai rapid și mai precis al bunurilor aflate atat in camioane, cat și in mijloacele de transport persoane. Unul este relocabil și va fi utilizat pentru controlul autoturismelor, in vreme ce al doilea este o noutate, fiind…

- La doua saptamani de la punerea in funcțiune a primului scaner din cele 26 la biroul vamalGalați-Giurgiulești, se inaugureaza, la cea mai intens circulata vama de pe frontieradintre Romania și Republica Moldova, inca doua noi sisteme de scanare cu raze X. Aceste doua scanere, plasate in Biroul Vamal…

- ”In vederea informarii tuturor contribuabililor ce realizeaza transporturi nationale cu risc fiscal ridicat si transporturi internationale, Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au elaborat Ghidul privind Sistemul national e-Transport, o componenta importanta in digitalizarea…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a facut declarații care ii pun intr-o lumina proasta pe romani. Deși ar trebui ca autoritațile din Romania sa știe cum sa foloseasca banii europeni, iata ca situația nu sta chiar așa. Romania inca nu știe sa foloseasca banii europeni, deși ar trebui ca autoritațile…

- Capacitatea administrativa de implementare a proiectelor de investitii este una inca limitata pentru Romania, desi avem o experienta de 14 ani in acest sens, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- Marcel Bolos, ministrul Finantelor, lanseaza un avertisment dur la adresa tuturor salariaților de la stat care cred ca daca ies in strada vor primi majorari salariale. Cel mai recent exemplu este cel al salariaților din Sanatate care amenința cu greva generala. Boloș spune ca o astfel de decizie nu…

- Republica Moldova a reusit, intr-un „context geopolitic ingrijorator”, sa-si consolideze capacitatea de asigurare a securitatii si cu sprijinul neconditionat al Romaniei, a spus premierul moldovean, Dorin Recean, miercuri, la Forumul Moldova - Romania: Capital Bridges.

- „Visul meu este sa avem siguranta pacii si siguranta libertatii. Eu vreau sa traiesc intr-o tara libera, eu nu vreau sa traiesc intr-un regim asa cum se intampla astazi in Federatia Rusa. Am si experienta regimului sovietic, cunosc si experienta parintilor si bunicilor mei si pentru mine libertatea…