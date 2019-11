Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 14 noiembrie, in Biserica Ortodoxa este cinstit Sfantul Apostol Filip si este Lasatul secului pentru postul Nasterii Domnului, care incepe vineri, 15 noiembrie. Sfantul Apostol Filip este originar din Betsaida Galileii si este cel de al treilea Apostol chemat la misiune de catre Mantuitorul nostru…

- ,,Hrana gatita, hrana povestita”, ,,Comunitați minoritare”, ,,Tradiții și Sarbatori (re)inventate” sunt doar trei dintre cele 12 teme pe care, atenție, nu mai puțin de 80 de etnologi, sociologi, antropologi, muzeografi din tara si din strainatate le dezbat in aceasta perioada la Muzeul ASTRA! Read More...

- „Lasatul secului pentru Postul Nașterii Domnului” va fi marcat la Aiud impreuna cu persoanele varstnice prin evenimentul „Daruind vei dobandi”, care va avea loc in data de 13 noiembrie 2019, incepand cu ora 17.00, la Salon Georgia, transmite Primaria. Incepand de luni, 4 noiembrie, persoanele care doresc…

- Ziarul Unirea 13 noiembrie 2019: „Lasatul secului pentru Postul Nașterii Domnului” marcat la Aiud impreuna cu persoanele varstnice prin evenimentul „Daruind vei dobandi” „Lasatul secului pentru Postul Nașterii Domnului” se marcheaza la Aiud impreuna cu persoanele varstnice prin evenimentul „Daruind…

- Ariata Events organizeaza joi, 14 noiembrie, de la ora 19:00, o petrecere de lasatul secului in stil traditional, cu Ansamblul etnofolcloric "Plaiesii", din Republica Moldova, laureat al mai multor festivaluri, creat si indrumat de Nicolae Gribincea.Sucevenii si nu numai care aleg sa ...

- Biserica Ortodoxa il va cinsti sambata, 26 octombrie, pe Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir.Sfantul Mare Mucenic Dimitrie s a nascut la Tesalonic in vremea imparatului Diocletian, fiind fiul prefectului cetatii. Parintii sai au fost crestini in taina, de aceea Sf. Dimitrie a primit inca de…

- Cei care nu au plecat in vacanta pana acum in destinatii calde, o pot face inca prin intermediul agentiei de turism Mara International Tour Baia Mare. Printre locatiile in care mai exista locuri se numara Antalya, Egipt sau Tunisia. De asemenea, statiunile balneoclimaterice din Romania sunt o alta varianta.…

- Calendar ortodox octombrie 2019: Ce sarbatori importante sunt și ce trebuie sa știi. Ne apropiem de luna octombrie, iar creștinii doresc sa afle ce sarbatori de cruce roșie sunt și ce sfinți sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa in a doua luna de toamna