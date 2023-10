Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Israel și Hamas va scumpi și mai mult carburanții. Avertismentul vine de la distribuitori, dupa ce cotația barilului de petrol a crescut cu peste 8%, in mai puțin de doua saptamani, de la inceperea ostilitaților.

- "Un baraj de rachete era tras de teroriștii din Gaza, in imediata apropiere a spitalului Alhi al Madi din Gaza, la momentul la care cladirea a fost lovita", a explicat purtatorul de cuvant al Armatei Israeliene, Daniel Hagari. La ora 18.

- Seful Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, "a cerut" luni "incetarea imediata a operatiunilor militare" in Fasia Gaza si crearea de "coridoare" umanitare pentru a ajuta populatia, in a zecea zi a razboiului dintre Israel si organizatia palestiniana Hamas,

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a afirmat ca actiunile si politicile grupului islamist Hamas nu reprezinta poporul palestinian, potrivit agentiei oficiale de stiri WAFA, scrie Rador Radio Romania.Intr-o convorbire la telefon cu presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, Abbas…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas a condamnat joi violențele impotriva civililor, in urma atacului devastator comis de atacatorii Hamas asupra Israelului și a bombardamentului neincetat ulterior al Fașiei Gaza de catre avioanele de lupta israeliene."Respingem practicile de ucidere a civililor…

- Ambasada Israelului la Bucuresti a organizat joi, in Parcul Izvor, un miting pentru sustinerea Israelului, dupa atacurile Hamas. Astfel, cateva sute de persoane s-au strans la mitingul „Solidari cu Statul Israel” pentru a sustine poporul israelian in lupta impotriva terorismului. Numarul participantilor…

- National leader of the Hungarian Democreatic Union of Romania (UDMR) Kelemen Hunor said on Tuesday evening about the ongoing conflict in Israel that it could be long-lasting, with consequences that cannot be anticipated. "The problem is that we see Ukraine, we see what happened between Azerbaijan…

- Emiratele Arabe Unite au calificat duminica atacurile desfasurate de factiunea islamista palestiniana Hamas impotriva oraselor israeliene drept o "escaladare serioasa si grava", informeaza luni Reuters.