- Doua sacose pline cu lire sterline au fost gasite de politisti intr-o masina care s-a rasturnat, in timpul noptii de duminica spre luni, pe DN 71, in localitatea Mircea Voda, din judetul Dambovita. Soferul, care era singur in masina, a murit in urma accidentului.

- Accident mortal in Dambovița, comuna Corii Mari. O fetița in varsta de 6 ani a fost lovita in plin de un autoturism. Medicii de pe ambulanța au ajuns de urgența la fața locului, dar din pacate nu au mai putut face nimic pentru a o salva. O fetița in varsta de 6 ani, a fost lasata nesupravegheata și…

- O familie de ucraineni care dorea sa ajunga la mare in Romania s-a rasturnat cu masina, la marginea judetului, dupa ce soferul a adormit la volan din cauza oboselii. Accidentul a avut loc in localitatea Miroslovesti, iar autoturismul cu care se deplasau un barbat, sotia si cei doi copii aflati pe bancheta…

- Accident șocant, vineri dimineața, in Constanța! Un barbat a intrat cu mașina intr-un bloc, iar in urma impactului a ramas incarcerat. Era in stare de ebrietate. Accidentul s-a petrecut aproape de soseaua de centura a Constantei. La fata locului au ajuns de urgenta pompierii, care au intervenit sa-l…

- Un teribil accident de circulație a avut loc intr-o intersecție importanta din Iași. Un automobil care circula cu viteza a intrat in spatele unui autobuz și s-a facut acordeon. Din mașina au ieșit doi pasageri. O fata, care imediat s-a culcat pe asfalt, fiind grav lovita, și șoferul, care are, probabil,…

- Accidentul a avut loc la iesirea din Pitesti spre DN7. Soferul s-a luat la intrecere cu un alt autoturism si a intrat direct intr-un stalp de pe marginea drumului. Martorii spun ca doar o minune a facut ca tanarul sa ramana in viata. Baiatul a iesit din masina pe luneta din spate, pe propriile…