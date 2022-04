Două românce pe tablou la Istanbul Sorana Cirstea este favorita numarul 2, iar Ana Bogdan a trecut prin sita calificarilor *Bianca Andreescu revine in circuit la Stuttgart * Jucatoarea Ana Bogdan (90 WTA) s-a calificat ieri pe tabloul principal la turneul de categorie WTA 250 de la Istanbul. Ana a invins-o in ultimul tur al calificarilor pe turcoaica Berfu Cengiz (396 WTA) scor 7-5, 6-3, intr-o ora si 24 de minute. In primul set, romanca a condus cu 5-1, dar a fost egalata, reusind sa se impuna in prelungirile primului act, cu 7-5Favorita nr. 2 pe tabloul principal este Sorana Cirstea (24 WTA) care va evolua in primul tur cu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

