Două românce de 82 și 87 de ani s-au vindecat de coronavirus Doua femei, una de 82 de ani și alta de 87 de ani, au fost declarate vindecate de coronavirus, au transmis, miercuri, reprezentanții Spitalului Arad, unde au fost tratate cele doua varstnice. „O pacienta de 87 de ani a fost vindecata de COVID-19 la Arad! Va anunțam saptamana trecuta despre externarea unei paciente de 82 de ani vindecata de virusul COVID-19 și iata ca astazi (miercuri – n.r.) putem spune ca o alta doamna, de 87 de ani tot din Arad, a fost externata și vindecata de COVID-19”, au transmis reprezentanții Spitalului din Arad. Potrivit lor, cele doua paciente demonstreaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

