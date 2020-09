Două românce care au îngrijit un italian bogat au primit o moștenire uriașă Un italian bogat a decis sa se revanseze dupa ce doua romance au avut grija de el in ultimii ani ai vietii. Inainte sa moara, barbatul le-a lasat, prin testament, peste un milion de euro. Italianul in varsta de 66 de ani a murit in luna martie, iar cele doua romance au aflat ca in […] The post Doua romance care au ingrijit un italian bogat au primit o moștenire uriașa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

