- Melomanii care vor sa mearga la concertul din aceasta saptamana al filarmonicii ploiestene vor avea ocazia sa asculte piese semnate de doi dintre cei mai importanti compozitori ai muzicii clasice. Concret, Concertul pentru doua trompete și orchestra RV 537, in Do major, de Antonio Vivaldi, deschide…

- Concertul pentru doua trompete si orchestra RV 537, in Do major, de Antonio Vivaldi deschide programul serii de joi, 1 octombrie 2020, de la Filarmonica. Evenimentul va continua tot cu o compozitie a lui Vivaldi, Concertul pentru orchestra de coarde in sol minor, RV 156, si se va incheia cu Simfonia…

- N.D. Municipiul reședința al județului Prahova a fost inclus in cadrul unui proiect cultural care include o dubla premiera. Este vorba despre concertul grupului „Daydream”, care va fi gazduit de Filarmonica “Paul Constantinescu” pe data de 22 septembrie, de la ora 20.00, aflat la primul turneu național,…

- Fara a trine cont de racoarea de afara, sute de satmareni au participat sambata (19 septembrie) seara la concertul susținut in Piața 25 Octombrie, de virtuzul viorii, Edvin Marton. Concertul a inceput la ora 20.00. In concertul de sambata seara, Edvin Marton a evoluat alături de orchestra Filarmonicii…

- Astazi, 6 septembrie, de la ora 19:00, in Curtea Domneasca din Piatra-Neamt, Neamt Art Festival continua cu recitalul “Vioara lui Enescu”, sustinut de Gabriel Croitoru. Prezentarea artistului poate fi lecturata AICI . Programul zilei de astazi cuprinde si : Street Art, cu Laurentiu Dimisca (9:00-12:00…

- GARANA – In acest weekend, iubitorii muzicii folk vor avea ocazia sa-i asculte pe cei mai indragiti cantautori romani ai momentului, dar si voci noi ale genului! Sambata, 1 august 2020, in ranch-ul muzical din Poiana Lupului vor urca pe scena Mircea Baniciu, Maria Gheorghiu & Radu Grațianu, Tatiana…

- Astfel, saptamana aceasta sunt programate trei reprezentatii, primul spectacol urmand sa aiba loc vineri in curtea Teatrului National, de la 20.30. Iesenii vor putea urmari in aer liber un spectacol cu muzica, dans si lumini care va fi sustinut de solisti si balerini ai Operei. Tot la finalul acestei…

- Concursul Internațional George Enescu lanseaza in 14 iulie, la ora 12.00, vanzarea biletelor și a abonamentelor pentru vizionarea online a concertelor și recitalurilor care vor fi organizate in cadrul ediției din acest an, transmit organizatorii evenimentului.