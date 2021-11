Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele din regiunile austriece Salzburg si Oberosterreich au anuntat, joi seara, decizii de carantina generala, inclusiv pentru persoanele vaccinate anti-COVID-19, pe fondul criticilor intense fata de abordarea Guvernului Alexander Schallenberg, care a impus restrictii doar pentru nevaccinati.…

- Virologul german Jonas Schmidt-Chanasit a avertizat impotriva supraestimarii efectului regulii conform careia doar persoanele vaccinate si cele vindecate de COVID-19 pot participa la evenimente si a cerut continuarea testelor pe scara larga, potrivit DPA. Reglementarea, cunoscuta in Germania sub numele…

- Austria a anuntat ca, incepand de luni, doar persoanele vaccinate impotriva COVID-19 sau care au trecut prin boala vor avea acces in locuri publice precum restaurante, hoteluri, spatii culturale, pe fondul unei cresteri a cazurilor de infectare cu coronavirus, transmit AFP si Reuters.

- Dupa ce incidența cazurilor de COVID19 la mia de locuitori a ajuns la 7.96, Municipiul Alba Iulia va intra, cel mai probabil de luni, 11 octombrie 2021, in carantina de noapte și in timpul saptamanii. In acest caz se interzice circulația persoanelor, in fiecare zi, in afara locuinței in intervalul orar…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea prin care crește la 6 la mie pragul incidenței COVID la care se inchid magazinele la ora 18.00 și la care se introduce carantina de weekend. In hotarare sunt prezente și masurile de scutirea de carantina pentru persoanele vaccinate și…

