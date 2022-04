Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cel putin 100 au fost ranite vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters. Conform companiei, doua rachete…

- Au fost raportate 32 de decese, dintre care unul anterior intervalului de referința The post Bilanț coronavirus 7 martie: 3.188 cazuri noi și 32 decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț coronavirus 7 martie: 3.188 cazuri noi și 32 decese Credit autor: Realitatea De Mures.…

- Aeronava Mig 21 LanceR nu a fost reperata The post 5 militari morți dupa prabusirea elicopterului MApN appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 5 militari morți dupa prabusirea elicopterului MApN Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.687 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 4.632 mai puțin decat in ziua anterioara. The post Bilanț 20 februarie: 7.687 de cazuri noi, 68 de decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț 20 februarie:…

- Greierele de casa, a treia insecta autorizata ca aliment in UE The post O noua insecta poate fi folosita ca aliment in UE. Comisia Europeana a autorizat-o pentru consum appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: O noua insecta poate fi folosita ca aliment in UE. Comisia Europeana a autorizat-o…

- Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00 The post Bilanț coronavirus 31 ianuarie: 20.131 cazuri noi și 41 decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț coronavirus 31 ianuarie: 20.131 cazuri noi și 41 decese Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- 19371 cazuri confirmate in ultimele 24 de ore The post Inca o zi cu peste 19000 de cazuri de infectari la nivel național appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Inca o zi cu peste 19000 de cazuri de infectari la nivel național Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Amenzile au fost date de CJPC Alba, Mures si Brasov The post Amenzi de aproape 150.000 de lei, de la ANPC, pentru societați care furnizeaza gaz si energie electrica in centrul țarii! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Amenzi de aproape 150.000 de lei, de la ANPC, pentru societați…