Două rachete au lovit azi noapte aeroporturile a două orașe etiopiene Rachetele au lovit în noaptea de vineri pâna sâmbata aeroporturile a doua localitați etiopiene din regiunea Amhara, învecinata cu regiunea Tigray, unde opoziția lupta cu autoritațile regionale, transmite Reuters. Guvernul etiopian atribuie evenimentul dizidenților din Tigray. Rachetele au cazut în vecinatatea aeroporturilor orașelor Gondar și Bahir provocând &"pagube&", indica reprezentanții celulei de criza a guvernului. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

