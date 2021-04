Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, considera ca anunțul premierului Florin Cițu, referitor la relaxarea restricțiilor de la 1 iunie, a fost facut fara a consulta specialiștii și reprezinta o mișcare disperata a Guvernului de reparare a imaginii șifonate. ”Intr-un act disperat și iresponsabil…

- Actorul Mugur Mihaescu face un apel catre romanii care prefera sa stea in case, in loc sa iasa in strada, din cauza situației in care au ajuns din cauza pandemiei de Covid-19 și a masurilor luate de Guvern. Nicușor Dan s-a TOPIT! CTP nu l-a mai vazut de mult “Eu ma descurc, pot sa ma angajez la…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu a comentat in exclusivitate in cadrul emisiunii "Punctul de intalnire" de la Antena 3 conflictul dintre premierul Florin Citu si presedintele PNL Ludovic Orban, dar si o problema de actualitate privind pensiile si

- Potrivit unui sondaj de opinie INSOMAR efectuat in perioada 8-11 februarie, la cererea Realitatea.net, președintele PNL, Ludovic Orban, fost premier al Romaniei, este favorit in cursa pentru prezidențiale. Acesta a obținut 26% din voturile repondenților. Pe locul 2 s-a clasat liderul PSD, Marcel Ciolacu…

- Protestatarii s-au adunat in fata sediului Guvernului si au scandat mai multe sloganuri, printre care: „Fara transport, avem viitorul mort”, „Florin Citu sa ne vada, facem orele in strada”, „Nu ne luati transportul gratuit”, „Vrem transport”, „Ignoranta, ignoranta”.„Suntem in fata Guvernului Romaniei,…

- Dupa ce, in campanie, au promis ”lapte și miere”, acum Guvernul anunța taieri de fonduri pentru copii, studenți, pensionari și bugetari, reclama Ciolacu intr-o postare pe Facebook. In urma austeritații care abia incepe, Romaniei ii vor trebui cinci ani sa iși revina, mai spune liderul PSD.”Minim 5 ani…

- PSD intenționeaza sa depuna o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu. „Oamenii politici, cand au de-a face cu sanatatea romanilor si cu viata noastra, sa-si asume responsabilitate clara politic. Am ajuns in situatia aberanta in care ministrul Sanatatii spune ca nu are incredere…