Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de sanatate din Senat, medicul infectionist Adrian Streinu-Cercel a declarat, in plenul Senatului, ca proiectul de lege care introduce obligativitatea certificatului de vaccinare la locul de munca, atat la stat cat si la privat, este gresit din punct de vedere conceptual si…

- Dupa 6 ani de pauza de la muzica , Adele a lansat o noua melodie. Cantareața se bucura de un real succes, iar piesa „Easy On Me” a fost pe placul fanilor sai. Astazi, vineri, 15 octombrie, artista Adele a lansat single-ul „Easy On Me” cu un videoclip regizat de Xavier Dolan. Vedeta a mai colaborat cu…

- Pe masura ce se discuta tot mai intens in Romania despre vaccinarea anti-Covid și despre varianta ca un astfel de pas ar putea deveni obligatoriu, s-a aflat ca in Slovenia Curtea Constituționala a suspendat demersul guvernului ce viza vaccinarea impotriva COVID-19 obligatorie in randul angajaților din…

- Pentru al zecelea weekend consecutiv, in Franta s-au organizat, sambata, 180 de manifestatii impotriva pasaportului sanitar si a obligativitatii vaccinarii angajatilor cu anumite profesii, relateaza Ouest France, informeaza News.ro. “Nu m-am vaccinat si am demisionat. Nu stim ce este in vaccin,…

- Potrivit unui comunicat al Sindicatului liber Satu Mare, FSLI va ataca in jutiție orice act emis prin care angajații din invațamant vor fi obligați sa se testeze pe banii lor. Sau daca vor fi obligați sa se vaccineze. Cu stima, Victor Oprea Presedinte S.L.I. Satu Mare

- Profesorul Alexandru Rafila a respins varianta lansata de Nelu Tataru privind o posibila vaccinare sau testare obligatorie referitoare la COVID-19 a angajatilor din spitale si scoli. In opinia lui Alexandru Rafila, cand se fac astfel de declarații “trebuie foarte bine cantarite cuvintele”. “Din moment…

- Aproximativ 7.000 de persoane au manifestat duminica in centrul Atenei impotriva vaccinarii obligatorii a personalului medical impotriva COVID-19, masura urmand sa intre in vigoare miercuri, potrivit AFP. Manifestantii, care s-au adunat in Piata Syntagma, purtau drapelul Greciei si afisau pancarte pe…

- Rata vaccinarii si a imunizarii prin boala a personalului medical din unitatile publice, de 60%, este de aproape 2,5 ori mai mare decat rata nationala a vaccinarii, astfel ca nu se justifica legiferarea obligarii angajatilor din sistemul sanitar la vaccinare sau la testare periodica pe banii lor, se…