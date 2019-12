Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de imbolnaviri de cancer in randul locuitorilor din Ploiești și localitațile Blejoi și Brazi a crescut in ultimii ani din cauza poluarii, arata un document al Institutului Național de Sanatate, prezentat de Observatorul Prahovean. La nivelul județului Prahova, rata de incidența prin leucemie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Ploiesti, ca ”realizarile cu care se tot lauda PSD nu au adus omului de rand mare lucru”, intrucat cresterile de pensii si salarii au fost anulate de inflatie. Iohannis spune ca este in razboi cu PSD care a guvernat impotriva romanilor si a catalogat…

- Asociația "STOP poluarii orașului Ploiești" organizeaza miercuri, de la ora 18.00, in centrul municipiului, un protest impotriva poluarii municipiului, dupa numeroasele sesizari venite in ultima perioada.

- Sute de manifestanti s-au adunat joi la Minneapolis pentru a protesta impotriva numelui si a emblemei echipei Washington Redskins (Pieile Rosii), considerate "degradante" si "rasiste", inaintea meciului din sezonul regulat dintre cele doua formatii din Liga

- Pe Wall Street, actiunile companiei Biogen au crescut cu 26% in urma acestui anunt. Biogen si partenerul sau japonez, Eisai, au decis la sfarsitul lunii martie sa opreasca doua teste ce vizau medicamentul Aducanumab, descris de specialistii laboratorului farmaceutic american drept 'un antigen monoclonal…

- In ciuda infrangerii din prima etapa, 1-2 cu Danemarca și penalty ratat de Florinel Coman in ultimul minut, speranțele sunt ridicate in acest al doilea meci al grupei pentru „tricolori”. Victor Vrinceanu și șeful Academiei lui Dinamo, Gabi Raduța, analizeaza incepand cu ora 20:00, echipele de start…

- Mii de manifestanti s-au adunat duminica in centrul Kievului pentru a protesta impotriva unei autonomii sporite pentru teritoriile separatiste proruse, care ar putea fi acordata in cadrul eforturilor de pace ale presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Biblioteca Judeteana „Nicolae Iorga” Ploiesti a anuntat ca va organiza, in continuare, o serie de activitati considerate a fi de traditie. Astfel, sub genericul „Ora sa STIM”, vor fi reluate activitatile prin intermediul carora vor fi impartasite copiilor, in mod gratuit, informatii din domeniile Știința,…