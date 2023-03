Stiri pe aceeasi tema

- Competiția de atelaje trase de caini se va desfașura, in perioada 11-12 martie, la Sofia. Concursul este internațional, intercluburi, iar țara noastra va fi reprezentata dupa cum urmeaza: Achim Alexandru – membu Snow Wolves Trascau ZlatnaDamaschin Berende – CS Sleddog Bistrita-NasaudLiviu Oroian…

- Bulgaria ar putea intra in zona euro din ianuarie 2025 daca indeplinește toate criteriile de intrare, a declarat joi, 23 februarie, vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis.Bulgaria a renunțat, saptamana trecuta, la obiectivul de a adopta moneda euro in ianuarie 2024, deoarece…

- "Conform primelor elemente (ale anchetei), vehiculul transporta ilegal circa 40 de migranti ascunsi sub vreascuri de lemn", a precizat sursa citata.Dintre acestia, 18 au murit aparent asfixiati, cauza unui accident rutier fiind exclusa de autoritati, transmit agentiile AFP si EFE citate de Agerpres.Unii…

- Eurohold, grupul bulgar care e proprietarul Euroins, liderul asigurarilor RCA din Romania, acuza „un atac coordonat asupra Euroins Romania” și amenința ca acesta poate avea „un impact negativ asupra apartenenței celor doua țari la spațiul Schengen”. Euroins da de ințeles ca poate sa nu recunoasca rezultatul…

- Ensuring the security of the EU's external borders and the efficient management of the migration phenomenon can only be achieved through a coordinated effort at the national and European level, stated the minister of Internal Affairs, Lucian Bode, at the "Efficient Management of the EU's External…

- Vizita pe care cancelarul austriac Karl Nehammer o face luni in Bulgaria, pentru a inspecta personal granita cu Turcia, nu este de natura sa schimbe decizia Vienei fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen, ci este mai degraba un exercitiu de imagine, mai ales ca Austria a aratat ca este izolata…

- Parlamentarii au aprobat in prima lectura un pachet de proiecte de lege ale Bulgariei Democrate și Mișcarii pentru Drepturi și Libertați pentru a impune controlul de stat asupra rafinariei Lukoil Neftohim AD și a impiedica exportul de produse derivate din petrol rusesc in Europa. Doar Partidul Socialist…

- Intrebat cum comenteaza afirmațiile cancelarului austriac Karl Nehammer, care acuza Bulgaria ca lasa sa treaca zeci de mii de migranți ilegali, Radev a spus ca ”nu ma pot certa pe cifre, dar sunt sigur ca majoritatea migranților ajung in Austria pe alte rute"."Trei polițiști bulgari de frontiera au…